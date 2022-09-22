طرابلس 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسالتقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش، مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت، على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وبُحث خلال اللقاء الذي شارك فيه السفير والمبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، آخر مستجدات وتطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، إضافة إلى التأكيد على أهمية دعم الجهود لإنجاح المسار السياسي وصولاً إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن لتحقيق الاستقرار والازدهار للشعب الليبي.// انتهى //11:45ت م0052