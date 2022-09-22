تونس 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022م واستناولت الصحف التونسية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال محادثاته مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ضرورة ترشيد التوريد من البلدان التي يُسجّل معها عجز تجاري متفاقم يوماً بعد يوم، فضلاً على منح الأولوية للمواد الأساسية.وأوردت فحوى رسالة تونسية توجهت بها إلى قمة الأمن الغذائي بنيويورك حذرت فيها من تداعيات الظرف الحالي الصعب الذي يمر به العالم في ظل التهديدات الحقيقية للأمن الغذائي لملايين البشر، ومن تفاقم تلك التهديدات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، والتغيرات المناخية والأزمة الروسية الأوكرانية، داعية في المقابل، إلى اتخاذ إجراءات استثنائية عاجلة للحد من تداعيات أزمة الغذاء ومجابهة ارتفاع أسعار الطاقة وتسهيل النفاذ إلى التمويل.وكتبت صحف الخميس عن فشل جميع المساعي المحلية والدولية في دفع الفرقاء الليبيين إلى تقديم تنازلات من أجل تهيئة الظروف لإجراء انتخابات عامة تنهي الصراعات الشرعية.ونقلت في موضوع آخر عن تشديد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في حلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على تمسك لبنان بسيادته وثروته وحقوقه في مياهه الإقليمية، متعهداً بالسير قدماً بكل الإصلاحات الضرورية للخروج بالبلاد من الأزمة.// انتهى //12:02ت م0055