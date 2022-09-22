مسقط 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسهنأ جَلالة السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة.وأعرب جلالتُه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن تهانيه الخالصة لخادم الحرمين الشريفين، وتمنّياته الصادقة له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، داعياً الله تعالى أن يعيد عليه هذه المناسبة وأمثالها وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي من تقدُّم ورُقيّ وازدهار.// انتهى //13:07ت م0066