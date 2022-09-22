تونس 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022م واسالتقى وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي،بنيويورك بوكيلة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى بمناسبة انعقاد أعمال الجزء رفيع المستوى للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وجرى خلال اللقاء وفق وكالة الأنباء التونسية اليوم، استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.وجدد الطرفان عزمهما على مزيد التنسيق والتشاور بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الحرص على مواصلة دعم مسار التسوية السياسية في ليبيا.// انتهى //13:10ت م0067