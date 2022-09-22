جدة 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس العقيد آسيمي غويتا، رئيس الفترة الانتقالية، رئيس الدولة في جمهورية مالي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مالي الشقيق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //13:15ت م0070