عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي بذكرى استقلال بلاده
الخميس 1444/2/26 هـ الموافق 2022/09/22 م واس
جدة 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس العقيد آسيمي غويتا، رئيس الفترة الانتقالية، رئيس الدولة في جمهورية مالي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مالي الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
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13:15ت م
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