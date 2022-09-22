الكويت 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 7ر53 نقطة ليبلغ مستوى 13ر7444 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 72ر0 % .وتم تداول 13ر161 مليون سهم عبر 11617 صفقة نقدية بقيمة 7ر43 مليون دينار .وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 9ر42 نقطة ليبلغ مستوى 96ر5594 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 76ر0 % من خلال تداول 7ر87 مليون سهم عبر 4601 صفقة نقدية بقيمة 3ر9 ملايين دينار.كما انخفض مؤشر السوق الأول 09ر59 نقطة ليبلغ مستوى 99ر8327 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 70ر0 % من خلال تداول 4ر73 مليون سهم عبر 7016 صفقة بقيمة 3ر34 مليون دينار .في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيس 50) 3ر57 نقطة ليبلغ مستوى 34ر5750 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 99ر0 % من خلال تداول 18ر73 مليون سهم عبر 3488 صفقات نقدية بقيمة 17ر8 ملايين دينار .// انتهى //13:17ت م0072