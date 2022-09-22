الكويت 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسهنأ صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة.وأكد سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عمق العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وشعبيهما الكريمين، مستذكراً سموه مواقف المملكة الأصيلة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، فضلاً عن مواقفها الأخوية الصادقة تجاه دولة الكويت.وعبر سموه، عن اعتزازه بما حققته المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الميمون من إنجازات حضارية بارزة شملت مختلف المجالات أسهمت بالارتقاء بمكانتها الرفيعة والمرموقة بين دول العالم.وسأل سمو أمير دولة الكويت، المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة، وأن يحقق لها المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء.كما هنأ صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، وأشادا بالإنجازات التنموية والحضارية التي حققتها المملكة على الأصعدة كافة، مبتهلين إلى الباري جل وعلا أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة كل الرقي والازدهار.// انتهى //13:17ت م0073