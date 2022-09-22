الباحة 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، يوم الأحد المقبل حفل أهالي المنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة الذي تنظمه أمانة منطقة الباحة بالمسرح المفتوح بمتنزه الأمير حسام بالقيم.وأوضح أمين منطقة الباحة رئيس اللجنة التنفيذية لاحتفالات المنطقة باليوم الوطني الدكتور علي بن محمد السواط، أن الحفل يتضمن كلمة لسمو أمير الباحة بهذه المناسبة وكلمة الأهالي وأوبريت وطني والعرضة السعودية وفقرة النافورة الراقصة, إلى جانب مشاركة الأطفال وأبناء المعاقين, وفقرة الألعاب النارية.// انتهى //13:18ت م0074