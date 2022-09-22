الجزائر 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسدعا وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إلى تعزيز دور حركة عدم الانحياز في سياق العلاقات الدولية الراهن، مذكراً بمقترح بلاده من أجل اطلاق تفكير جماعي بين الدول الأعضاء قصد تحديد السبل والوسائل التي من شأنها تمكين الحركة من ممارسة الدور الذي يليق بها في ظرف يشهد تصاعد التوترات على الصعيد الدولي ومناخ الاستقطاب المترتب عنها.وأعرب الوزير الجزائري خلال مشاركتة في اجتماع وزاري لحركة عدم الانحياز عقد برئاسة أذربيجان، على هامش أعمال للدورة ال77 للجمعية العامة المنعقدة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، عن قلق بلاده الشديد أمام تصاعد التوترات ومناخ الاستقطاب على الصعيد الدولي الذي تسهم آثاره في زيادة حدة العواقب الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19.وأكد وفق وكالة الأنباء الجزائرية ضرورة تعزيز دور حركة عدم الانحياز كقوة مبادرة واقتراح في ترقية علاقات متوازنة وسلمية يسودها الاحترام بين الأمم على أساس المثل والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.// انتهى //14:16ت م0088