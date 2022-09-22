تونس 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، بالأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، لويز موشيكيوابو، على هامش فعاليات الدورة 77 للجمعية العامة بنيويورك.وتناول اللقاء وفق وكالة الأنباء التونسية الاستعدادات الجارية لتنظيم القمة الثامنة عشر للفرنكوفونية بجزيرة جربة التونسية يومي 19 و20 نوفمبر القادم.واتفق الطرفان على مواصلة التشاور وتكثيف التنسيق خلال الأسابيع المتبقية على موعد القمة لضمان كافة أسباب نجاحها.// انتهى //14:17ت م0089