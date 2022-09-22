جيزان 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسأطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان ، 17 مبادرة عبر منشآتها التقنية ، وذلك تزامنًا مع الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة.وتشمل المبادرات: الصيانة التطوعية وفحص السيارات وحملة التبرع بالدم وصيانة الحاسب الآلي وصيانة التكييف، وكذلك ورشاً تثقيفية في مبادئ التمديدات الكهربائية المنزلية، وورشاً تدريبية لطلاب المرحلة الثانوية، وفحص وتشخيص الأعطال الكهربائية في السيارات ومقدمة في نظم المعلومات الجغرافية .وتهدف المبادرات لمشاركة أفراد المجتمع فرحتهم وابتهاجهم بمناسبة اليوم الوطني، وذلك عبر منشآت التدريب التي تشمل الكليات التقنية للبنين في جيزان وصامطة والدرب والداير والعارضة والعيدابي وأبوعريش وفرع الكلية التقنية بفرسان والمعاهد الثانوية الصناعية في جيزان وصبيا وصامطة ومعهد العمارة والتشييد الثانوي بجيزان .// انتهى //14:18ت م0090