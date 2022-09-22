الرباط 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسبحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، ورئيسة جامعة إيهوا للإناث بكوريا الجنوبية الدكتورة كيم اون مي، على هامش مشاركتهما في قمة الأمم المتحدة في نيويورك اليوم، آفاق التعاون الثنائي في مجالات تطوير البحث العلمي، وتوفير المنح الدراسية، وتنفيذ برامج مشتركة لبناء قدرات الفتيات والنساء، وتبادل الخبرات مع الجامعات الأعضاء في اتحاد جامعات العالم الإسلامي.وأوضح بيان للإيسيسكو من مقرها بالرباط أن اللقاء تطرق أيضاً إلى مناقشة مقترحات التعاون بين المنظمة وجامعة إيهوا فيما يخص إنشاء كرسي بحثي للمنظمة في الجامعة الكورية، وإطلاق برامج وأنشطة مشتركة لدعم الفتيات والنساء، وبناء تعاون بين الجامعة واتحاد جامعات العالم الإسلامي، وتوفير عدد من المنح الدراسية في الجامعة لطالبات من دول العالم الإسلامي.// انتهى //14:24ت م0093