الرياض 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واستشارك الوطنية للإسكان كراعٍ إستراتيجي في معرض مشروعات مدن متميزة الذي تُقيمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال الفترة 24 - 28 سبتمبر 2022 بمدينة الرياض.ويهدف معرض مدن متميزة إلى إبراز المشروعات الكبرى التي تشهدها المملكة لتنمية وتطوير المدن في جميع المناطق المحافظات، وذلك بجهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.وتأتي مشاركة الوطنية للإسكان بهدف استعراض منتجاتها الخاصة بقطاع الإسكان والتطوير العقاري في زيادة المعروض العقاري والمحتوى المحلي في الصناعة وكذلك في حلول الأعمال والاستدامة البيئية وخلق فرص عمل من خلال مشاريعها.وتشارك الوطنية للإسكان كونها الذراع الاستثماري والتنفيذي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال دعمها وتعزيزها لمختلف الفعاليات والأنشطة العقارية المحلية التي تعمل على تطوير القطاع العقاري حيث تسهم بزيادة المعروض العقاري بالمملكة لخلق مزيد من الخيارات والحلول السكنية التي تتسم بجودة الحياة وذلك في إطار سعي الشركة إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.// انتهى //14:50ت م0095