نيويورك 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بوزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس ديندياس، وذلك على هامش مشاركة الأمين العام في اجتماعات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، في نيويورك.وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون والعلاقات الخليجية - اليونانية بما يخدم المصالح المشتركة، كما تم مناقشة خطة العمل المشتركة المنبثقة من مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في 20 أبريل 2021م، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين، ودعمها وتطويرها من خلال المشاورات السياسية والاقتصادية، والتنسيق بين الجانبين في جميع المجالات اعتماداً على القواسم والمصالح المشتركة.// انتهى //14:51ت م0096