الدوحة 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسأغلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، منخفضاً بقيمة 114.45 نقطة، أي ما نسبته 0.90 بالمئة، ليصل إلى 12 ألفاً و643.8 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم تداول 121 مليوناً و519 ألفاً و928 سهماً، بقيمة 392 مليوناً و973 ألفاً و396.268 ريالاً، نتيجة تنفيذ 13654 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 6 شركات، بينما انخفضت أسعار 35 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //15:02ت م0101