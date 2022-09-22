حائل 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسواصلت صحة حائل تنفيذ مشروع دراسة السلوكيات المرتبطة باستيطان الحمى المالطية للتعريف بهذا المرض ومسبباته وطرق انتقاله وسبل الوقاية منه، حيث شملت الحملة توعية عدد (665) من ملاك المواشي والرعاة، بالإضافة إلى زيارة (820) حظيرة.وتهدف الحملة إلى توعية الرعاة وملّاك المواشي عن مرض الحمى المالطية والتعريف بالمرض، وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه، بالإضافة إلى توزيع المنشورات التوعوية التي تركز على الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها وبسترة الحليب الطازج أو غليه وعدم تناول الحليب غير المغلي أو غير المبستر، وتناول اللحوم المطبوخة جيداً، مع أهمية غسل اليدين جيداً بعد ملامسة الحيوانات.// انتهى //15:06ت م0102