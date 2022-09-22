رفحاء 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واستنظم جمعية التنمية الأهلية بمحافظة رفحاء بالشراكة مع هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وجمعية نماء التطوعية أكثر من 30 فعالية وبرنامج بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، يشارك في تنظيمها ما يزيد عن 100 متطوع ومتطوعة مسجلين في المنصة الوطنية للعمل التطوعي.وأوضحت الجمعية أن البرامج والفعالية تشمل مهرجان الطفل بمتنزه الأمير مشعل بن مساعد، ومسيرة لاستعراض الخيول "إسطبل عز العاديات"، ومهارة التقاط الأوتاد على الخيل، القهوة السعودية، وجداريات الوطن، والألعاب النارية، وبوثات حرفية، وتوزيع إهداءات للأهالي، مسابقة التصوير الضوئي، وفعاليات خاصة للمعاقين، إلى جانب دورة تأهيلية لاختبارات القدرات العامة، ودورة مهارات العمل التطوعي، ومسابقة أفضل رسمة وطنية، والمسابقة الوطنية الإلكترونية.// انتهى //15:25ت م0103