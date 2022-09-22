جدة 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسصدر اليوم أمران ملكيان فيما يلي نصهما:الرقم : أ / 55التاريخ : 26 / 2 / 1444هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة حقوق الإنسان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (207) بتاريخ 8 / 8 / 1426هـ ، وتعديلاته.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 477) بتاريخ 29 / 12 / 1440هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.أمرنا بما هو آت:أولاً : يُعفى معالي الدكتور / عواد بن صالح بن عبدالله العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان من منصبه.ثانياً : تُعيّن الدكتورة / هلا بنت مزيد بن محمد التويجري رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود// يتبع //15:34ت م0104