جدة 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسالتقى مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني ،في مقر المندوبية بفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة،اليوم , القنصل العام المندوب الدائم الجديد لجمهورية العراق لدى المنظمة محمد سمير النقشبندي .وبحث اللقاء سبل مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور لدعم العمل الإسلامي المشترك في إطار منظمة التعاون الإسلامي، والتأكيد على دور المنظمة وموقعها الريادي لاسيما في ظل التحديات المعاصرة ، كما نوقشت الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتبادل وسُبل تعزيز التعاون في القضايا ذات العلاقة بالمنظمة وأجهزتها المتعددة.وتطرق الجانبان خلال اللقاء للسبل والوسائل الكفيلة للإرتقاء بالجهود المشتركة بتعزيز وتنويع مجالات التعاون لخدمة المنظمة وتطوير العمل الإسلامي المشترك ودعم الدور الذي تضطلع به المنظمة في اطار العمل المتعدد تحت مظلة المنظمة.//انتهى//15:53ت م0110