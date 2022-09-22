اقتصادي / بنك إنجلترا المركزي يرفع سعر الفائدة الرسمي لأعلى مستوى منذ ١٤عاماً
الخميس 1444/2/26 هـ الموافق 2022/09/22 م واس
لندن 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واس
أعلن بنك إنجلترا المركزي اليوم عن رفع سعر الفائدة الرسمي لأعلى مستوى منذ عام ٢٠٠٨ م.
وصوّتت لجنة السياسات المالية بالبنك اليوم لصالح رفع سعر الفائدة من ١.٧٥ ٪ إلى ٢.٢٥ ٪ ، وذلك ضمن خطط البنك لكبح جماح التصخم المتصاعد، الذي بلغ ٩.٩ ٪ مسجلاً أعلى معدل منذ نحو ٤٠ سنة.
كما توقع البنك أن يسجل الاقتصاد البريطاني معدل نمو سالب خلال الربع الثاني من العام الجاري، مما يعني تصنيف الاقتصاد في خانة "ركود".
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