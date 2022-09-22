لندن 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسأعلن بنك إنجلترا المركزي اليوم عن رفع سعر الفائدة الرسمي لأعلى مستوى منذ عام ٢٠٠٨ م.وصوّتت لجنة السياسات المالية بالبنك اليوم لصالح رفع سعر الفائدة من ١.٧٥ ٪؜ إلى ٢.٢٥ ٪؜ ، وذلك ضمن خطط البنك لكبح جماح التصخم المتصاعد، الذي بلغ ٩.٩ ٪؜ مسجلاً أعلى معدل منذ نحو ٤٠ سنة.كما توقع البنك أن يسجل الاقتصاد البريطاني معدل نمو سالب خلال الربع الثاني من العام الجاري، مما يعني تصنيف الاقتصاد في خانة "ركود".// انتهى //15:53ت م0111