الرياض 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسعقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية العراقية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ صالح بن منيع الخليوي اجتماعاً مع سفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور عبدالستار هادي الجنابي، وذلك بمقر المجلس بالرياض، وبحضور أعضاء المجلس أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية.وأكد معالي الأستاذ صالح الخليوي خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية على أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة والعراق في شتى المجالات، لا سيما العلاقات على الصعيد البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان العراقي.وجرى خلال الاجتماع بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تصب في تعزيز العلاقات بين البلدين، وبحث العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان العراقي وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في المجلسين من خلال تبادل الزيارة بينهما بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تهدف إلى توثيق روابط الصداقة بين مجلس الشورى والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة وتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.// انتهى //16:02ت م0114