جيزان 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسينفذ فرع الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان العديد من المبادرات والفعاليات والبرامج الرياضية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 92، وذلك بمقر مدينة الملك فيصل الرياضية بمدينة جازان وعدد من المواقع بعدد من محافظات المنطقة.ويهدف الفرع من خلال تنفيذ تلك الفعاليات والمبادرات -التي تستهدف مختلف فئات المجمع من الرجال والنساء- إلى التعريف بما شهدته الرياضة في المملكة من قفزات تدعمها خطط وإستراتيجيات انتهجتها وزارة الرياضة من أجل تحقيق الاستدامة لمؤسسات القطاع الرياضي وتطورها، وسارت بخُطا متسارعة في هذا المجال مما جعلها تنتقل إلى مرحلة جديدة من التميز في تحقيق التنمية الشاملة وتنمية جودة الحياة بجميع مناطق المملكة بما يخدم مصالح شباب وفتيات هذا الوطن الغالي، نظير الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وبما يتوافق مع الرؤية الطموحة رؤية المملكة 2030.وسيتم تسليط الضوء على ما حظيت به منطقة جازان من النهضة الرياضية في المملكة عبر بناء المنشآت الرياضة ودعم جميع الرياضات وتشجيع ممارسيها وتوفير البيئة المناسبة لممارسة هواياتهم وتنظيم المنافسات الرياضية وتوسيع مجالات استفادة أفراد المجتمع والممارسين الرياضيين للرياضة والإسهام في تنمية المواهب وتطويرها.وتعد مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان منذ إنشائها عام 1409هـ من أهم المشروعات الرياضية بالمنطقة، ومنارة رياضية نشطة، حيث يوجد بها مقر فرع وزار الرياضة ومقر لإدارة بيوت الشباب وسكن بسعة 74 سريراً، وتضم المدينة ملعباً لكرة القدم يتسع لعشرة آلاف متفرج، والعديد من المرافق الأخرى منها الصالة المغلقة وتتسع لـ1500 متفرج وتقام بها جميع المناسبات والبطولات الرياضية، وملعب رديف، وملعب صناعي لكرة القدم، وملعب كرة القدم الشاطئية ، إضافة إلى عشرة ملاعب مكشوفة، ثلاثة منها لكرة السلة وملعبان للتنس الأرضي وملعبان لكرة اليد وملعبان للكرة الطائرة، كما تضم المدينة الرياضية مسرحاً مغلقاً يتسع لـ 400 مقعد ومسبح أولمبي تتسع مدرجاته لـ1000 متفرج.ويقام على المدينة الرياضية سنوياً أكثر من 500 نشاط وبطولة، ويتم استخدامها من قبل القطاعات الحكومية والخاصة لإقامات مناسباتهم وبطولاتهم الرياضية، وأيضا تستضيف المناسبات والاحتفالات الرسميةوفي منطقة جازان ثمانية أندية رياضية للهواة هي: "التهامي ، وبيش ، واليرموك ، وحطين ، والأمجاد ، والصواري ، والوطن ، وفيفا" ، إضافة إلى نادي جازان لذوي الإعاقة ومركزين للصم في مدينة جازان ومحافظة صامطة.// انتهى //16:06ت م0115