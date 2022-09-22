الرياض 26 صفر 1444هـ الموافق 22 سبتمبر 2022م واسنظّمت قيادة القوات المشتركة، احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة، بحضور معالي قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، وضباط وقادة الوحدات التابعة للقوات المشتركة، وعدد من الضباط والقادة من الدول الشقيقة المشاركة في تحالف دعم الشرعية في اليمن.// انتهى //16:18ت م0116