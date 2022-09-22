نواكشوط 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسانعقد اجتماع وزاري بشأن التعبئة الدولية للتنمية وانعدام الأمن في الساحل وخليج غينيا، وذلك على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.وتناول المشاركون في الاجتماع الذي دعت إليه فرنسا وغينيا بيساو، وفق وكالة الأنباء الموريتانية اليوم، تحديات الأمن والتنمية في منطقة الساحل وخليج غينيا والآليات المثلى لرفع هذه التحديات.// انتهى //16:59ت م0121