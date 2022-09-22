طرابلس 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة تمسك حكومة الوحدة الوطنية بخيار الانتخابات للعبور بليبيا لمرحلة الاستقرار.وجدد الدبيبة في كلمته خلال الاجتماع العادي الثالث عشر الذي عقده مجلس الوزراء اليوم بالعاصمة طرابلس الدعوة لمجلسي النواب والدولة لإصدار قاعدة دستورية عادلة لا تقصي أحداً.ودعا الدبيبة إلى التفكير في حلول بديلة في حال استمرار التعطيل في إصدار القاعدة الدستورية، مشدداً على ضرورة عدم تعليق مستقبل ليبيا على اتفاق طرفين اختلفا في مادة أو مادتين دستوريتين، والنتيجة أنهم اتفقوا على تأخير هذه الانتخابات والذهاب في طريق التمديد، داعياً إلى التفكير في إكسابها مشروعية حقيقية من خلال الشعب الليبي حتى تكون على قاعدة شرعية.وأشار إلى أن المجتمع الدولي أصبح أكثر تفهماً لضرورة وجود طريقة بسيطة ومختصرة لا مجال فيها للتمديد ولا يستطيع أي طرف عرقلتها.// انتهى //17:02ت م0124