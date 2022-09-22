القاهرة 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 600 مليون جنيه لينهي تعاملاته عند مستوى 687.4 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 3.1 مليارات جنيه.وأغلق مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" على تراجع نسبته 0.23% مسجلاً 9933.05 نقطة، فيما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" مكاسب هامشية بلغت 0.17% لينهي التعاملات عند مستوى 2192.33 نقطة، كما حقق مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً مكاسب طفيفة بلغت 0.14% لينهي تعاملاته عند مستوى 3127.17 نقطة.// انتهى //17:05ت م0126