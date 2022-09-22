الرياض 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسنظم الاتحاد السعودي للهوكي معسكر تجارب الأداء في جامعة الأميرة نورة بالرياض ويستمر لمدة 18 يوما بمشاركة أكثر من 40 متدربا ومتدربة من مختلف الأعمار، بهدف صقل المواهب في اللعبة لتقديم مخرجات وطنية تسهم في المشاركة في المحافل الدولية والعالمية.وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للهوكي المهندس محمد المنديل أن فكرة المعسكر التدريبي جاءت من أجل استقطاب مواهب وطنية وبناء مستقبل للعبة الهوكي من خلال التعريف بها ونشرها في نطاق واسع من المملكة.// انتهى //17:20ت م0129