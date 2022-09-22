تورينو 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسأعلنت هيئة فنون الطهي اليوم تسجيل 13 عنصراً غذائياً من الأغذية السعودية الشهيرة في قائمة "سفينة التذوق" لمنظمة سلو فود للأغذية المهددة بالاندثار، وقدمت فرصة عرضها أمام الجمهور الدولي خلال تنظيمها لـ"سفينة التذوق السعودية" ضمن مشاركتها في فعاليات سالون ديل قوستو - تيرا مادري المقامة في مدينة تورينو الإيطالية.وجاءت هذه الأصناف لتمثل 13 منطقة من مناطق المملكة، حيث اشتملت القائمة على الكباث (فاكهة النبي) المعروفة تاريخياً شمال وجنوب منطقة مكة المكرمة، والبُن الخولاني السعودي، وعسل السدر الجبلي، ونبتة الكادي في منطقة الباحة، و"الأرز الحساوي"، و"بذور السمح" في الجوف، والكمأة (الفقع) في الحدود الشمالية، والطبق التقليدي "غفيصة" المشهور جداً في الجزء الشمالي من المملكة، و"ملح القصب" في منطقة الرياض.ومن منطقة القصيم اختارت الهيئة المغمي (تمر المغمي) وهو طبق سعودي تقليدي مصنوع من التمر والدبس وبذور السمسم، ومن منطقة حائل "الإبل الأحمر" التي تتميز بحجمها المتوسط وقلة إنتاجها للحليب، وتستخدم لحومها في أطباق الأرز التي تقدم في المناسبات، والبُر النجراني (الصمّا)، و"تمر الحليّة" من منطقة المدينة المنورة، و"شجر اليسر" (أشجار المورينغا) من منطقة تبوك.ويأتي تسجيل هذه العناصر في قائمة "سفينة التذوق" لمنظمة سلو فود ضمن الجهود الحثيثة التي تقودها هيئة فنون الطهي للمحافظة على الإرث التاريخي لفنون الطهي في المملكة، وإعادة إبراز هذه الأصناف الغذائية والتشجيع على المحافظة عليها، وحمايتها من الاندثار.// انتهى //17:28ت م0130