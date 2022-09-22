الرياض 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسشاركت المملكة العربية السعودية ممثلة برئاسة الاتحاد السعودي للدراجات ، في أعمال المؤتمر الـ191 للاتحاد الدولي للدراجات UCI، المنعقد في مدينة سدني الأسترالية.وبدأت أعمال المؤتمر بكلمة افتتاحية لرئيس الاتحاد الدولي ديفيد لابارتين، لتتواصل بعدها أعمال المؤتمر الـ 191 بكلماتٍ لرؤساء الاتحادات الأعضاء، ثم نوقش دعم وتفعيل رياضة السيدات وزيادة البرامج والمسابقات إلى 50‎%، ودعم التضامن الأولمبي لبرامج الاتحادات الوطنية والتدريب للاتحادات الدولية من قبل برنامج التضامن الدولي ودعم التحكيم من قبل برنامج التضامن الدولي، واعتماد إستراتيجية مالية حتى عام 2030.وأعلن خلال المؤتمر أجندة الاتحاد الدولي حتى عام 2030 بأكثر من لغة، ومن ضمنها اللغة العربية، والبطولات الدولية حتى عام 2028، وبطولة العالم 2023.وعلى ذات الصعيد، عقد رئيس الاتحاد السعودي للدراجات نائب رئيس الاتحاد العربي عبدالله بن علي الوثلان اجتماعاً برئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الآسيوي عُرض من خلاله خطة العمل والأهداف المستقبلية للاتحاد السعودي.// انتهى //17:37ت م0131