الباحة 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسرسمت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية لوحة احتفاء باليوم الوطني الـ 92 في سماء منطقة الباحة.وجاء العرض الذي أٌقيم عصر اليوم بمنتزه الأمير محمد بن سعود, للطائرات المقاتلة بتشكيل (92), وشهد العرض حضوراً وتفاعلاً كبيراً من الأهالي والزوار، الذين حملوا الأعلام السعودية، والعبارات الوطنية، فيما وثق عدد من الزوار الصور والتفاعلات التي شهدها العرض.// انتهى //17:38ت م0132