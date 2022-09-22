حفر الباطن 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسقدمت صحة حفر الباطن خلال العام الحالي 2021 م الخدمات الصحية لأكثر من 1,500,000 مستفيد من خدمات المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية وغيرها في عموم محافظة حفر الباطن.وشملت هذه المراكز التخصصية مراكز السكر، وطب الأسنان، والتأهيل الطبي، والسموم والكيمياء الشرعية، ووحدات الأورام، والقلب، وزراعة القوقعة، والسمنة والبدانة، والخلع الوليدي، إضافةً إلى المختبر الإقليمي وبنك الدم.وشهدت محافظة حفر الباطن تطوراً كبيراً في الخدمات الصحية منذ نشأتها عام 1390هـ وحتى الآن، وعاشت المحافظة مراحل تطوير متنامية وسريعة انعكست على رفاهية المستفيدين من هذه الخدمات الصحية، حيث توسعت بإنشاء (7) مستشفيات بسعة 1000 سرير تخدم أهالي المحافظة، إضافةً إلى العديد من المراكز الصحية وتطويرها، والمراكز التخصصية كالتأهيل الطبي، وطب الأسنان، والسكري، وأمراض الكلى، واستبدال المباني المستأجرة داخل المحافظة بمراكز صحية نموذجية وصلت إلى 38 مركزاً صحياً.// انتهى //17:38ت م0133