الرياض 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسإعداد - أحلام القحطاني تصوير- إبراهيم السالم ومبارك القحطانيأٌتُيحت له الفرصة وأبدع بفنه، الفنان التشكيلي السعودي راشد الدباس طرق أبواب الإبداع من مدارسها لينهل من أساليبها حتى توقف عند فن الفيلوغرافيا فن الرسم بالخيوط والمسامير، طموحه وشغفه المحمّل بالدعم غير المحدود من هذا الوطن المعطاء وقادته الملهمين جعل منه أول فنان محلي تشكيلي يُنتج لوحات بورترية عالية الدقة بالخيوط داخل إطار دائري من المسامير.وترجم الدباس مشاعره الوطنية بشكل احترافي فأنتج لوحاته التي تختزل هويته ونتاجه الفكري والفني، معبراً عن فخره واعتزازه بانتمائه لوطنه ولولاة أمره، فمن خلال فن الفيلوغرافيا مثّل أبناء جيله الموهوبين الواعدين، وعمل على إنتاج لوحة فنية تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم بمناسبة اليوم الوطني 92 أطلق عليها اسم "شبيه معزي" وهي صورة مناصفة لشخصيتين ملهمتين في تاريخ المملكة، وهما الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله.وأنتج هذا العمل مازجاً بأنامله بين فن الفيلوغرافيا وفن الريزن الذي جاءت فكرة استخدامه للحفاظ على اللوحات وقتاً أطول بكامل جودتها ودقتها دون تلف الخيوط وتأثرها، حيث استغرق ما يقارب 14 يوماً بواقع 3 إلى 4 ساعات يومياً، مستخدماً 250 مسماراً بشكل إطار دائري، إضافة إلى 1000 متر تقريباً من الخيوط الدقيقة جداً.// انتهى //17:42ت م0134