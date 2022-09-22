عام / وزير الخارجية الباكستاني ونظيره الدنماركي يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية
الخميس 1444/2/26 هـ الموافق 2022/09/22 م واس
إسلام آباد 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واس
عقد وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري اليوم مباحثات على مستوى الوفود مع نظيره الدنماركي جيبي كوفود، وذلك على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
واستعرض الجانبان خلال المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين باكستان والدنمارك في المجالات الاقتصادية والتجارية.
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17:57ت م
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