إسلام آباد 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسعقد وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري اليوم مباحثات على مستوى الوفود مع نظيره الدنماركي جيبي كوفود، وذلك على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.واستعرض الجانبان خلال المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين باكستان والدنمارك في المجالات الاقتصادية والتجارية.// انتهى //17:57ت م0136