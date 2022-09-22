الجبيل الصناعية 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسافتتح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد بن زيد آل حسين أمس، فعاليات اليوم الوطني الـ92 بمدينة الجبيل الصناعية، بحضور كثيف من ساكني وزائري المدينة والمدن والمحافظات المجاورة في اليوم الأول من إطلاق الفعاليات.وتشتمل الفعاليات التي تستمر 4 أيام، على 20 فعالية متنوعة وبرنامجًا متجددًا توزعت على 14 مكانًا وموقعًا مختلفًا، حيث حرصت اللجنة المنظمة على مشاركة العديد من المواطنين والمقيمين داخل الجبيل في الاحتفالية التي تُعد من أهم المناسبات الوطنية انطلاقاً من شعار “هي لنا دار”؛ لتؤكد مبدأً راسخاً داخل نفوس المواطنين، بأن المملكة دائمًا ما ستكون الدار والسكن لكل القاطنين فيها.وتحتوي الاحتفالية علي العديد من الفعاليات، بينها: مسرحية عودة السلاحف، ومعرض جسفت الفني، وفعاليات للشباب والأطفال، إضافة لفعالية الأسطول البحري، والطيران الشراعي والطائرات الورقية العملاقة، والسيارات الكلاسيكية، والباراشوت البحري، ومسيرة الدراجات، وأمسيات فنية ومسابقات متنوعة، وفعالية تلال السعودية، وفعاليات بمجمع غاليريا مول وفندق الإنتركونتنيتال وشاطئ بنانا، وبرنامج خير الوطن.كما تضم معرض "هي السعودية" الذي يحتوي على جدارية ملوك المملكة العربية السعودية، وجدارية لمسة وفاء لمؤسسي وقائدي الهيئة الملكية، ومعرض أعلام المملكة، ومعرض الجبيل الصناعية، ومعرض صور حول المملكة، ومعرض المركز الوطني للحياة الفطرية، إضافةً إلى أجنحة "المكتبة الوطنية، والتوعية بخطر المخدرات، ومعرض خاص بالحرفيين، وجناح خاص بذوي الإعاقة".وأكدت الهيئة الملكية بالجبيل حرصها على تنوع الفعاليات بهدف تعزيز الهوية الوطنية والانتماء لهذا الوطن الغالي، وتوفير بيئة اجتماعية حاضنة وجاذبة بما يتوافق مع متطلبات جودة الحياة ويحقق التنمية المستدامة في المدينة.// انتهى //19:26ت م0150