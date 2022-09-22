الباحة 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسشهدت منطقة الباحة اليوم احتفاء باليوم الوطني الـ٩٢ للمملكة بتنفيذ العديد من الفعاليات المتنوعة التي تنفذها الهيئة العامة للترفيه، وذلك في متنزه الأمير حسام بالقيم.وتتضمن الاحتفالية التي تستمر لمدة ثلاثة أيام رقصات فلكلوریة وعروضاً متجولة وأطعمة وبوثات تجاریة وألعاباً حركیة وتشكيلاً للبالونات، حيث تبدأ الفعاليات من الساعة 04:00 مساءً حتى 12:00 صباحاً.كما تنظم وزارة الرياضة غداً برنامجاً يضم حزمة من الفعاليات والأنشطة للاحتفال باليوم الوطني، وذلك في ٢٨ من الشهر الجاري بمقر مدينة الملك سعود الرياضية، فيما تتضمن تلك الفعاليات مسيرة الخيل والدراجات النارية، ودوري كرة قدم، وعروض كاراتيه، وبطولة إسكواش، وكرة قدم نسائية، ودراجات هوائية، وبطولة السباحة، وبطولة الريشة الطائرة النسائية، حيث تبدأ الفعاليات في الساعة الرابعة مساءً.// انتهى //19:27ت م0152