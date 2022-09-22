بالي 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسشارك معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التجارة والاستثمار والصناعة لدول مجموعة العشرين الذي انطلق اليوم في مدينة بالي بإندونيسيا.وأكد القصبي أن مجموعة عمل التجارة والاستثمار والصناعة بدول العشرين ناقشت خلال اجتماع اليوم الحلول المقترحة لمواجهة التحديات العالمية الحالية، مبينًا أنه تم التأكيد على أهمية دعم التجارة والاستثمار الدوليين لتحقيق تعافٍ اقتصادي شامل ومستدام.// انتهى //19:28ت م0154