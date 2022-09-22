نيويورك 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسشارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس في الاجتماع الدولي رفيع المستوى بشأن مخاطر ناقلة النفط "صافر"، والذي نظمته كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وهولندا في مدينة نيويورك.ومثّل المركز في الاجتماع مديرة إدارة الدعم المجتمعي الدكتورة هناء عمر، التي تحدثت عن جهود المملكة العربية السعودية المقدمة لليمن والتي تجاوزت 20 مليار دولار امريكي لدعم القطاعات الإنسانية والتنمية والاقتصاد اليمني وأيضا قطاع الطاقة.وأكدت الدكتورة هناء عمر أن المملكة ملتزمة بتعهدها بتقديم 10 ملايين دولار أمريكي للمساهمة في خطة إنقاذ الناقلة "صافر" بالإضافة لدعمها للخطة الدولية السابقة في عام 2018م، حاثة منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على ضمان إيجاد حل مستدام لهذه الكارثة البيئية المحتملة، ومنع أي انتهاكات من جانب المليشيا الحوثية قد تعيق تنفيذ خطة الأمم المتحدة كما حدث في الخطة السابقة.ويهدف الاجتماع إلى مناقشة المخاطر المحتملة من ناقلة صافر وخطة الأمم المتحدة لتفريغها وصيانتها، والتنسيق المشترك لحشد الجهود الدولية لتغطية الفجوة التمويلية للخطة الأممية.// انتهى //19:35ت م0156