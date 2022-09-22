نجران 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسأطلق التدريب التقني والمهني في منطقة نجران بالتعاون مع منشآت التدريب الأهلي بالمنطقة، مبادرة الدورات التدريبية احتفاءً باليوم الوطني 92 للمملكة.وتضمنت الدورات برامج تدريبية، منها دورتان في الأمن السيبراني، ودورة في إدارة الأولويات، والتخطيط الإستراتيجي، وإدارة الموارد البشرية، والجرائم الإلكترونية.ويتاح التسجيل في الدورات حضورياً بمعرض التدريب التقني والمهني في مقر فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني 92 في منتزه الأمير جلوي في أبا الرشاش.// انتهى //19:36ت م0157