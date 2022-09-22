الرياض 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسيشارك متحف صقر الجزيرة للطيران للمشاركة باحتفالات اليوم الوطني الـ 92 من خلال فعاليات تستمر لمدة ثلاثة أيام بدأت من اليوم .وتتضمن الفعاليات العديد من الفقرات المشوقة منها فعاليات خاصة للأطفال وفعاليات حركية وتفاعلية للزوار وعرض عسكري بالموسيقى العسكرية والعرضة السعودية وعروض أخرى.وبهذه المناسبة قررت إدارة المتحف فتح أبواب المتحف مجاناً للزوار طيلة أيام الفعاليات من الساعة الرابعة والنصف مساءً حتى الساعة 11 مساءً .يشار إلى أن هذه الفعالية تأتي من ضمن المبادرات التي تقدمها القوات الجوية الملكية السعودية للمشاركة في المناسبات والاحتفالات الوطنية.// انتهى //19:36ت م0159