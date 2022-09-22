نيويورك 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم في نيويورك بنظيره الياباني يوشيماسا هاياشي، على هامش أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.وبحث الوزيران سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، والتطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة.واتفق الوزيران على عقد الجولة القادمة من الحوار الإستراتيجي، الذي يبحث الآليات المؤسساتية الممنهجة لزيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، واستعرضا مخرجات الاجتماع التحضيري للاجتماع الثلاثي الأردني المصري الياباني من أجل تنسيق المواقف تجاه قضايا المنطقة وجهود تحقيق الأمن والاستقرار فيها.// انتهى //19:42ت م0162