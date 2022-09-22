تونس 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسأحبطَ حرس الحدود البحري التونسي عمليتي هجرة غير شرعية أوقف على إثرهما 40 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة.وأضاف بيان للحرس التونسي اليوم، أن المهاجرين غير الشرعيين أبحروا ليلة أمس من السواحل الجنوبية التونسية في اتجاه الضفة المقابلة من المتوسط، مشيرًا إلى إيقاف السلطات التونسية تسعة أشخاص تورطوا في تكوين شبكات تهريب بشر.وأشار المصدر الى إحالة جميع الموقوفين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ التدابير القانونية في شأنهم.// انتهى //20:24ت م0164