الرباط 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع طفيف في التعاملات، حيث سجَّل مؤشرها الرئيسي مازي تقدماً بنسبة 0.16%، مسجِّلاً 12.250,74 نقطة.وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.18% ليستقر عند 986,91 نقطة، فيما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.41% مسجِّلاً 914,67 نقطة.وبلغَ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 118,95 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 635,53 مليار درهم مغربي.// انتهى //20:40ت م0166