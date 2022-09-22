اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على ارتفاع
الخميس 1444/2/26 هـ الموافق 2022/09/22 م واس
الرباط 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واس
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع طفيف في التعاملات، حيث سجَّل مؤشرها الرئيسي مازي تقدماً بنسبة 0.16%، مسجِّلاً 12.250,74 نقطة.
وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.18% ليستقر عند 986,91 نقطة، فيما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.41% مسجِّلاً 914,67 نقطة.
وبلغَ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 118,95 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 635,53 مليار درهم مغربي.
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20:40ت م
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