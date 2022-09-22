نيويورك 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسدعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الدول الأفريقية إلى دعم الطلب الفلسطيني العادل بالحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، إذْ إنَّ ذلك من شأنه منح الفلسطينيين الفرصة للتفاوض من موضع التكافؤ.وطالب في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الثامن للجنة تنسيق الشراكة العربية الأفريقية، الذي عقد اليوم بنيويورك على هامش أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الاتحاد الأفريقي في أن يعيد النظر في القبول بالكيان المحتل الغاشم كعضو مراقب في الاتحاد، مثمناً قرار الاتحاد تشكيل لجنة خاصة على مستوى الرؤساء لإجراء مزيد من المشاورات حول هذه المسألة.ومن الجانب الأفريقي، أكد أبو الغيظ ضرورة تكثيف العمل المؤسسي المشترك بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي في مواجهة الأزمات، مثل التغير المناخي والديون وغيرها، معرباً عن أمله في أن تسهم القمة العربية الأفريقية الخامسة، المقرر عقدها بالمملكة العام القادم في تعزيز الشراكة المهمة بين الجانبين العربي والأفريقي.// انتهى //20:47ت م0167