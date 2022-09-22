الرياض 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسيحتفي الاتحاد السعودي للدراجات بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع غداً باليوم الوطني الـ 92 للمملكة من خلال مسيرة الدراجات الهوائية تحت شعار "هي لنا دار"، في ثلاث مدن رئيسة هي: الرياض وجدة والدمام.وستشهد المسيرة التي ستنطلق عند الساعة الرابعة مساءً مشاركة ما يقارب 1500 مشارك ومشاركة، ونخبة من اللاعبين واللاعبات، وعدد من الشخصيات المهتمة في هذه الرياضة، إذْ سيقطعون ما يعادل 15 كيلومتراً، حيث ستكون مسيرة الرياض في طريق العليا العام - ممشى الغدير - وجدة والدمام من أمام كورنيش الواجهة البحرية.وأكدَ رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله الوثلان، أن مشاركة الاتحاد السعودي للدراجات في يوم الوطن يأتي امتدادا لدوره في استثمار المناسبات الوطنية لدعم مشاركة الشباب في التعبير عن ولائهم وانتمائهم لوطنهم في ظل قيادته الرشيدة -حفظها الله- التي جعلت المواطن أول أهدافها نحو التطوير والتمكين ليرتقي بين شعوب العالم بكل فخر وعزة، وتماشياً مع ركائز رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى زيادة عدد ممارسي الرياضة، وتحفيز المجتمع على تغيير نمط حياتهم؛ لتصبح الرياضة أسلوبَ حياةٍ صحيًّا لتعزيز صحة المجتمع.// انتهى //20:57ت م0170