الخبر 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسشهد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير - اليوم - افتتاحَ ميداني "عبية" و "بقيادة النجوم" بمحافظة الخبر، وذلك بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 92، بحضور عددٍ من المسؤولين ومصممي ومنفذي المشروعين.واطلع المهندس الجبير على مكونات المشروعين وتفاصيلهما، مستمعاً إلى شرح عن المراحل التي مرَّا بها، حيث يرمز الدوار إلى رحلة "عبية" فرس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - في توحيد المملكة.فيما يربط ميدان "بقيادة النجوم" طريق الأمير سلطان بطريق الكورنيش الشمالي في محافظة الخبر، وصُمم بفن يمزج الطابع الوطني مع الطابع الكوني، حيث كان عماد التصميم وأساسه هو خارطة السماء بما تحويه من أبراج ونجوم سطعت بتاريخ 23 سبتمبر 1932م وهو اليوم الوطني للمملكة، وتم تحويل أرضية الميدان إلى اللون الأسود الحالك محاكاة إلى لون السماء البديع لتظهر عليه البروج والنجوم مضيئة، وتم تمييز كل نجمة على خريطة سماء الخبر في ذلك اليوم بعمود مضاء في الأعلى يضيف للدوار تأثيراً حركياً ولونياً مع حركة الوقت ليلاً ونهاراً.وثمَّن معاليه تفاعل الجهات الخاصة التي قامت بإثراء المنطقة بهذه المجسمات، وتحديد مواقع مميزة لها، ليتكاتف المشرف والمبدع والمصمم والممول والمهندس، وتتضافر جهودهم لإنتاج هذه المنظومة التي تم تفعيلها على أرض الواقع بعد أن كانت مجرد تصاميم مصورة تحت أطر مميزة، مثمناً لهم حرصهم على ترسيخ مبدأ المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص.// انتهى //21:25ت م0173