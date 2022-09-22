الرياض 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واساكتست مباني وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية في جميع مناطق المملكة اللون الأخضر احتفالاً وابتهاجًا بذكرى اليوم الوطني الـ (92) للمملكة العربية السعودية.تجدر الإشارة إلى أن الوزارة وقطاعاتها الأمنية تقيم بهذه المناسبة معرضًا وأجنحة تقدم برامج تفاعلية وترفيهية وتوعوية، وفعاليات وعروضاً ميدانية تحت عنوان (عِزَّ الوطن)، وتستقبل الزوار خلال المدة من 21 حتى 24 سبتمبر الجاري في واجهة الرياض.// انتهى //21:39ت م0175