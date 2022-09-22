جدة 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسأكدَ معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، التزامَ المنظمة بمواصلة الجهود الداعمة للقضية الفلسطينية بصفتها القضية المركزية التي من أجلها أنشئت منظمة التعاون الإسلامي، مشدداً على ضرورة دعم حل الدولتين واحترام القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.جاء ذلك خلال لقائه - اليوم - فخامةَ الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وذلك على هامش الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وأطلع الرئيس عباس - خلال اللقاء- الأمينَ العام على آخر تطورات القضية الفلسطينية وما تتعرض له مدينة القدس من عدوان وانتهاكات للمقدسات واعتداءات على المواطنين ومحاولة فرض المناهج التعليمية الإسرائيلية وتزييف الحقائق التاريخية.// انتهى //21:59ت م0177