سان سلفادور 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسلقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأُصيب واحد، إثر انهيارات أرضية تسببت بها الأمطار بالسلفادور.وأوضحت وكالة الحماية المدنية السلفادورية أن شخصان بالغان وثلاثة أطفال لقوا مصرعَهم عندما طمرَ انهيار أرضى منزلَهم في بلدية هويزوكار، مفيدةً أن شخصين آخرين لقيا حتفهما وأصيب طفل بعد أن غمر انهيار أرضي منزلاً في بلدة بانشيمالكو، على بعد 18 كيلومترا جنوبي العاصمة.// انتهى //22:22ت م0181