نيويورك 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسالتقى صاحبُ السموِّ الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية- بمقرِّ وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك اليوم- وزيرَ الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبدالله ديوب، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين.وجرى - خلال اللقاء- استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة ومالي وفرص التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها.حضرَ اللقاءَ مديرُ عام مكتب سموِّ وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //22:27ت م0182