سياسي / سموُّ وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية المالي
الخميس 1444/2/26 هـ الموافق 2022/09/22 م واس
نيويورك 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واس
التقى صاحبُ السموِّ الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية- بمقرِّ وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك اليوم- وزيرَ الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبدالله ديوب، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين.
وجرى - خلال اللقاء- استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة ومالي وفرص التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها.
حضرَ اللقاءَ مديرُ عام مكتب سموِّ وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
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22:27ت م
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