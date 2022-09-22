الطائف 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسنظم نادي سباقات الخيل - اليوم - حفله الـ 40 ضمن سباقات موسم الطائف 2022 على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية، حيث تضمن ثمانية أشواط متنوعة الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط الثمانية على النحو التالي: الشوط الأول على مسافة 1200م فاز به الجواد عين اليقين ابن الفحل فاينست إرتسان، لنشمي المطيري، والشوط الثاني على مسافة 1400م فاز به الجواد هلا فهد ابن الفحل BATED BREATH، لعبدالله علي جريد المطيري، والشوط الثالث على مسافة 1600م فازت به الفرس غلا سحاب ابنة الفحل الحاكم، لداخل علي العتيبي، والشوط الرابع على مسافة 1600م فازت به الفرس تحية و سلام ابنة الفحل علم، لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والشوط الخامس على مسافة 1600م فاز به الجواد المذير ابن الفحل SEEKING A HOME، لسمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، والشوط السادس على مسافة 1600م فاز به الجواد علم بلادي ابن الفحل علم، لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والشوط السابع على مسافة 1600م فاز به الجواد رسكي فال ابن الفحل نو رسيك الموري، لتميم ماجد محمد العبدالكريم، والشوط الثامن على مسافة 2000م فاز به الجواد محفول ابن الفحل DUBAI DESTINATION، لأبناء حسن علي شلبي.// انتهى //22:33ت م0183